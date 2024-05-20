Kayseri'de Kumar Oynayan 8 Kişiye 51 Bin 400 TL Para Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Kumar Oynayan 8 Kişiye 51 Bin 400 TL Para Cezası

Kayseri\'de Kumar Oynayan 8 Kişiye 51 Bin 400 TL Para Cezası

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa toplamda 51 bin 400 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı. Ekiplerin diğer çalışmaları sonucunda ise 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 20 şüpheli yakalandı ve 65 bin TL değerindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, 225 şahıs hapis cezası bulunan 339 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş cezalarıyla yakalandı ve 88 şahıs tutuklandı.

20.05.2024 09:44
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa toplamda 51 bin 400 TL para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde 13 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa ise toplamda 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından faaliyet dönemi içinde yapılan çalışmalarda 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, bu olaylarla ilgili 20 şüpheli yakalanıp 5 şüpheli ise Adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı olan 65 bin 000 TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Yine ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda il emniyet müdürlüğü tarafından toplam 339 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 225 şahıs yakalanarak, 88 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kumar Oynayan 8 Kişiye 51 Bin 400 TL Para Cezası - Son Dakika

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