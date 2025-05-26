Kayseri\'de Mobilya Fabrikasında Yangın

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ