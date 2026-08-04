Kayseri\'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde virajı alamayan motosiklet, yoldan çıkarak yan yattı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde F.Y. yönetimindeki 38 ALH 903 plakalı motosiklet, virajı alamayarak yolda çıktı. Yoldan çıkmasıyla kontrolden tamamen çıkan motosiklet yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından F.Y. ve yaralanan yolcuyu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.