Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevresinde Narko-Okul uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Ali Karamercan Anadolu Lisesi çevresinde Narko-Okul uygulaması yapıldı. Okulun dağılma saatine kadar süren uygulamada ekipler, okul çevresinde bulunan araç ve şahısların sorgulamasını yaptı. Ekipler tarafından yapılan uygulamada 14 araç ve 33 şahıs sorgulandı. - KAYSERİ