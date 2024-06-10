Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 45 kişiye yasal işlem yapılırken; 13 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 184 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 23 adet fişek ele geçirildi.

10.06.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan çalışmalarda 45 kişiye yasal işlem yapılırken; 13 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 2-9 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 21 farklı operasyon düzenleyen ekipleri; 45 şahsa yasal işlem yaparken; 13 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 184 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 23 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde

devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Operasyon, Narkotik, Kayseri, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sinop’ta otomobil ile sağlık personeli aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü Sinop'ta otomobil ile sağlık personeli aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:52:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement