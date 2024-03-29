Kayseri'de otobüsün arkasında paten süren 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de otobüsün arkasında paten süren 3 kişi yakalandı

Kayseri\'de otobüsün arkasında paten süren 3 kişi yakalandı

Kayseri'de yolda seyreden bir halk otobüsünün arkasına asılan patenli 3 kişi, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısların kimlik bilgilerini tespit ederek yakaladı. Yakalanan şahıslara trafik cezası uygulandı.

29.03.2024 20:03  Güncelleme: 20:04
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Kayseri'de otobüsün arkasında asılarak paten süren 3 kişi önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı.

Kayseri'de yolda seyreden halk otobüsünün arkasına gelen patenli 3 kişi, otobüse asıldı. Bir süre otobüse asılarak tehlikeli yolculuk yapan 3 kişi, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın kimlik bilgilerini tespit etti.

Yakalanan şahıslara ilgili maddelerden dolayı trafik cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de otobüsün arkasında paten süren 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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