Kayseri\'de otobüsün arkasında paten süren 3 kişi yakalandı

Kayseri'de otobüsün arkasında asılarak paten süren 3 kişi önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı.
Kayseri'de yolda seyreden halk otobüsünün arkasına gelen patenli 3 kişi, otobüse asıldı. Bir süre otobüse asılarak tehlikeli yolculuk yapan 3 kişi, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın kimlik bilgilerini tespit etti.
Yakalanan şahıslara ilgili maddelerden dolayı trafik cezası uygulandı. - KAYSERİ
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yapılan denetimler sırasında, bez bir poşet içerisinde 2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların sahibi olduğu düşünülen B.O. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de, kendisini polis olarak tanıttığı iddia edilen bir zanlının, 70 yaşındaki bir kişinin 560 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyerek zanlının kimliğini tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.
Kayseri'de seyir halindeki halk otobüsüne asılarak yolculuk yapan 3 kişi, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri tespit edilen kişilere cezai işlem uyguladı.
Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci minibüsü devrildi. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde, bir ticari araç ile ambulansın çarpıştığı kaza maddi hasarla sonuçlandı. Kazada hafif ticari araç ve ambulansta hasar meydana gelirken, yaralı başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.
Karabük'ün Cumayanı köyünde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, kesici alet, muşta, fişekler ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, adliyede ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı ve toplam 21 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.
Antalya'da bir kafenin ortakları arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı. Silah, bıçak ve sopalı kavgada gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri'de yaşlı adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtıp 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yaşlı adamdan altınları aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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