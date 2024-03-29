Kayseri\'de otobüsün arkasında paten süren 3 kişi yakalandı

Kayseri'de kendisini polis olarak tanıtan zanlı tutuklandı

Kayseri'de, kendisini polis olarak tanıttığı iddia edilen bir zanlının, 70 yaşındaki bir kişinin 560 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyerek zanlının kimliğini tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.