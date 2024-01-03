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Kayseri'de Otomobil Alev Aldı, Vatandaşlar Yangını Söndürmek İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobil Alev Aldı, Vatandaşlar Yangını Söndürmek İçin Seferber Oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün çalıştırmak için marşa basmasıyla birlikte alev aldı. Vatandaşlar yangını söndürmek için kovalarla su taşıdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülerek otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kayseri\'de Otomobil Alev Aldı, Vatandaşlar Yangını Söndürmek İçin Seferber Oldu
03.01.2024 - 15:32,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün çalıştırmak için marşa basmasıyla birlikte alev aldı. Vatandaşlar yanan otomobili söndürmek için kovalarla su taşırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda A.Ç., 38 RL 021 plakalı otomobilini çalıştırmak için marşa bastığı anda otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yanan otomobil ekiplerin kısa süren çalışması sonucu söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Eline kovayı alan koştu

Öte yandan, otomobilin alev alma anı ve vatandaşların ellerine kovaları alarak, otomobili söndürmeye çalışmaları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Otomobil Alev Aldı, Vatandaşlar Yangını Söndürmek İçin Seferber Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Otomobil Alev Aldı, Vatandaşlar Yangını Söndürmek İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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