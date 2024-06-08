Kayseri'de Sağanak, Dolu ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kayseri'de Sağanak, Dolu ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü. Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin fırtına nedeniyle çatısı uçtu. Çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

08.06.2024 19:11
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Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak, dolu ve ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin çatısı uçtu.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin fırtına nedeniyle çatısı uçtu. Çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Sağanak, Dolu ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Sağanak, Dolu ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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