Kayseri\'de sarrafı öldürüp bilezik çalan sanığa ağır ceza

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11 Mart 2022 tarihinde girdiği dükkanda sarrafı boğazından bıçaklayarak öldürüp, bilezik çalmaktan yangılanan sanığa ceza yağdı.

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık O.A. ile avukatları, müşteki yakınları ve avukatları hazır bulundu. Savcı, sanık O.A. hakkında bir suçu izlemek ve delillerini saklamaya çalışmak, adam öldürmek, bıçak taşımak ve kullanmak, iş yerini silahla yağma ve cinayet suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti karar duruşmasında sanığın suçunun sabit olduğuna karar vererek, O.A.'ya bıçakla adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası, yağma suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası ve bıçak taşıma ve soygunda kullanma suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde 11 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda bir şahıs, altın alma bahanesiyle sarraf dükkanına girmişti. Cebinden çıkardığı bıçakla sarraf Fatih N.'yi boğazından bıçaklayan şahıs, 1 bileziği çalıp kaçtı. Ağır yaralanan Fatih N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışması başlatmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek, zanlının O.A. (23) olduğunu belirlemişti. İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Yapılan aramalarda şahsın olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezik de ele geçirilmişti. O.A. tutuklanırken, Fatih N. 110 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ