Kayseri'de kuvvetli rüzgar: Ağaç otomobilin üzerine devrildi
Kayseri'de kuvvetli rüzgar: Ağaç otomobilin üzerine devrildi

08.01.2026 21:35  Güncelleme: 21:37
Kayseri'nin Talas ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve belediye ekipleri ağacı kaldırdı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç park halinde bulunan 34 PEK 527 plakalı aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Maddi hasarın oluştuğu olayda belediye ekipleri ağacı kaldırdı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlara uyarılarda bulunulmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
