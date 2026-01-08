Kayseri\'de kuvvetli rüzgar: Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç park halinde bulunan 34 PEK 527 plakalı aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Maddi hasarın oluştuğu olayda belediye ekipleri ağacı kaldırdı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlara uyarılarda bulunulmuştu. - KAYSERİ