Kayseri’de sigara kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalanırken, ikamette yapılan aramalarda 130 bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından sigara kaçakçılığının önüne geçmek adına çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, F.K. (39) ve M.Ö. (37) yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 450 paket kaçak sigara, 130 bin 200 adet doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi.

F.K. ve M.Ö. hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.