Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri\'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli emniyete götürüldü.

29.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:05
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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