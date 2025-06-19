Kayseri'de Silah Kazası: 1 Ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elindeki silahın ateş alması sonucu kendini vuran adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet General Emir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre silahı elindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ateş alan A.A. (43), yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede ağır yaralanan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. A.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ