Kayseri'de Silah Sesleri Sonucu Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Silah Sesleri Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Kayseri\'de Silah Sesleri Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, silah seslerini duyup balkona çıktığı sırada bacağına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kartuş bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

22.05.2024 23:45
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KAYSERİ (İHA) – Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silah seslerini duyup balkona çıkan bir kişi, bacağına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde meydana gelen olayda U.G., husumetlisinin bulunduğu apartmana tüfek ile ateş açtı. Bu sırada silah seslerini duyan S.H., balkona çıkınca bacağına saçma isabet etti. S.H. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerin bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansta tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan U.G. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde 9 adet boş kartuş bulundu

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri de, 9 adet boş kartuş buldu. Ayrıca, saçmaların isabet ettiği pencerenin camları kırılırken, balkon duvarında da zarar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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