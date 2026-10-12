Kayseri\'de silahlı yağma suçundan aranan şahıs 36 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahlı yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında 'silahla yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (40) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan A.K. cezaevine teslim edildi.