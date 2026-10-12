Kayseri\'de silahlı yağma suçundan aranan şahıs 36 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı

Kayseri'de silahlı yağma suçundan aranan şahıs 36 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 'silahlı yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahlı yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında 'silahla yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (40) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan A.K. cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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