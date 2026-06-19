Kayseri\'de Silahlı Yaralama İhbarı: Darp Sonucu Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde giden ekipler tarafından yapılan kontrollerde 1 kişinin darp sonucu yaralandığını belirlenirken, yaralı şahıs hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Gündüz Sokak'ta 'silahlı yaralama' ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alarak, ihbarı değerlendiren polis ekipleri kavgada silah kullanılmadığını A.Ş. adlı şahsın darp sonucu yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir ikametinde zarar gördüğü olayda ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ