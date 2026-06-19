Kayseri'de Silahlı Yaralama İhbarı: Darp Sonucu Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Silahlı Yaralama İhbarı: Darp Sonucu Yaralı

Kayseri\'de Silahlı Yaralama İhbarı: Darp Sonucu Yaralı
19.06.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Melikgazi'de silahlı yaralama ihbarı sonrası 1 kişi darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde giden ekipler tarafından yapılan kontrollerde 1 kişinin darp sonucu yaralandığını belirlenirken, yaralı şahıs hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Gündüz Sokak'ta 'silahlı yaralama' ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alarak, ihbarı değerlendiren polis ekipleri kavgada silah kullanılmadığını A.Ş. adlı şahsın darp sonucu yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir ikametinde zarar gördüğü olayda ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Melikgazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Silahlı Yaralama İhbarı: Darp Sonucu Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı
ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü

22:19
Kucağına aldığı çocuğuyla 8’inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 23:28:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Silahlı Yaralama İhbarı: Darp Sonucu Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.