Kayseri'de Şok Uygulama: 8 Aranan Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Şok Uygulama: 8 Aranan Yakalandı

Kayseri\'de Şok Uygulama: 8 Aranan Yakalandı

Kayseri'de yapılan şok uygulamalarda 8 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

10.11.2024 11:23
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda çeşitli suç unsurları ele geçirilirken 8 aranan şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince çalışma yapıldı. Toplam 35 ekip ve 70 personelle yapılan 23 şok uygulamada; 5 bin 52 şahıs ve bin 850 oto sorgusu yapıldı, 92 Park/ Bahçe ve 73 ticari taksi kontrol edildi. Kontrollerde; 8 aranan şahıs yakalandı, 2 şahıs hakkında toplam 1,87 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 6 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 sahte plakalı motosiklet ve 2 adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Şok Uygulama: 8 Aranan Yakalandı - Son Dakika

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