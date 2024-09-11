Kayseri\'de Torbacı Operasyonu: 1 Gözaltı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda; 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda; hakkında "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (37) yakalandı. Yapılan aramada; 18 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan şüpheli; tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ