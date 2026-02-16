Kayseri'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kayseri'de Suç Örgütüne Operasyon

Kayseri\'de Suç Örgütüne Operasyon
16.02.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest.

Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda özel harekat polisini yaralayan şüphelinin de aralarında bulunduğu 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik yürütülen teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu şüpheli şahısların tespit edilen adreslerine geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonda 1 kilo 0,92 gram uyuşturucu madde, 112 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 bin 282 adet fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirilirken, operasyon sırasında şüpheli şahsın ateş açması sonucu bir özel harekat polisi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest

Operasyon sırasında aralarında polis memurunu yaralayan şüphelinin de bulunduğu A.Ş., H.Ç., A.M.A., K.Ö. ve S.G. tutuklanırken, G.K., N.A., M.D. ve C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:27:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.