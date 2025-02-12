Kayseri'de Sünnet Faciası: İddianame Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Sünnet Faciası: İddianame Hazırlandı

Kayseri'de yetkisiz sağlık kabininde sünnet sonrası çocuğun cinsel organı kangren oldu, 3 şüpheli hakkında iddianame.

12.02.2025 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayat karartan sünnette iddianame hazırlandı

Şüpheli 3 kişi için 7 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi

KAYSERİ - Kayseri'de yetkisiz sağlık kabininde sünnet olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organının kangren olduktan sonra kesilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 3 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler hakkında 7 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; 18 Temmuz 2024'te Develi ilçesinde meydana gelen olayda; baba Y.B., 7 yaşındaki oğlu F.E.B.'yi ilçede bulunan bir sağlık kabinine götürdü. 3 bin 500 TL karşılığında sağlık memuru olduğu öğrenilen H.Ç. sünnet işleminin ardından çocuğu eve gönderdi. Bir süre sonra çocuğun cinsel organında şişme ve morarma oluştu. "Kangren" teşhisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun cinsel organı kesildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz olduğu belirlenen sağlık kabini kapatılırken, sünnet işlemini gerçekleştiren sağlık memuru H.Ç. açığa alındı. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Develi ilçesinde bulunan özel bir Sağlık Kabininde 18 Temmuz 2024 tarihinde kamuda görevli H.Ç tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdukları anlaşılmıştır. Sünnetin yapıldığı Özel Sağlık Kabini yetkisiz işlem neticesinde kapatılmış ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç. Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alınmıştır. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan şüpheli 3 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

İddianame hazırlandı

Olayda ihmali olduğu belirlenen sağlık memuru H.Ç., sağlık kabini sahibi S.D. ve S.T. hakkında Develi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, 3 şüpheli hakkında 'taksirle yaralama', 'mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi' suçlarından her birinin ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3-sayfa, Sağlık, Sünnet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Sünnet Faciası: İddianame Hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
07:56 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim
07:16 Brezilya’da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı Brezilya'da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı
07:16 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları’nda iptaller var İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları'nda iptaller var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 20:53:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Sünnet Faciası: İddianame Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.