Kayseri'de takla atan otomobilde can pazarı

Takla atan otomobilde can pazarı
Kayseri'de takla atan otomobil kanala düşmeden son anda durdu: 1 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ekiplerin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Murat B. idaresindeki 38 AU 139 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kanala düşmeden son anda duran otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Murat B., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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