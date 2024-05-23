Kayseri'de Tartışma Sonucu Otomobil Kurşunlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Tartışma Sonucu Otomobil Kurşunlandı

Kayseri\'de Tartışma Sonucu Otomobil Kurşunlandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda, daha önceden tartışma yaşayan bir grup, 3 gün önce aldıkları otomobili kurşun yağmuruna tuttu. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve incelemelerde bulundu. Araçta geniş çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

23.05.2024 11:47
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir grup, daha önceden aralarında tartışma çıkan şahısların 3 gün önce aldığı otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısa süre tartışan şahıslar daha sonra olay yerinden ayrılarak, 38 SK 029 plakalı otomobillerini otoparka park ederek iş yerlerine geçti. Daha sonra iddiaya göre, tartıştıkları şahıslar park halindeki otomobili tabancayla kurşunladı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, araçta geniş çapta maddi hasat meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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