Kayseri\'de Ters Yöne Dönme Kazası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ters yöne dönmeye çalışan otomobile başka bir otomobil çarparken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gele trafik kazasında; G.K. yönetimindeki 20 Y 7959 plakalı otomobil ters yöne doğru dönmeye çalıştığı sırada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UT 5555 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 UT 5555 plakalı otomobilde bulunan bir yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 1 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ