Kayseri'de Tır ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Kayseri'de Tır ve Otomobil Çarpıştı

Kayseri'de tır ve otomobil çarpıştı, 2 km araç kuyruğu oluştu. Yol trafiğe kapandı.

26.11.2024 00:01
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(KAYSERİ- Kayseri'de tır ve otomobil çarpıştı: 2 kilometrelik kuyruk oluştu

KAYSERİ - Kayseri'de tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesi Niğde-Kayseri Karayolu'nda tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın makaslaması sonucu yol araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Kaynak: İHA

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