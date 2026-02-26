Kayseri'de Trafik Kazası Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Trafik Kazası Kararı

Kayseri\'de Trafik Kazası Kararı
26.02.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 121 bin 500 lira ceza verildi.

Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, kazaya karışan kamyon sürücüsü hakkında karar çıktı.

Kayseri'de Yahya K.'nin kullandığı 38 HP 824 plakalı hafif ticari araca A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı kamyonun çarpması sonucu 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili olarak kamyon sürücüsü A.Ö.'nün Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Karar duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı olayda hiçbir taksir oluşmadığını belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti kamyon sürücüsü A.Ö.'ye 121 bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.

Olay:

Kayseri'de 9 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda; Yahya K. 38 HP 824 plakalı hafif ticari aracı ile otobüs durağındaki Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale isimli öğretmenleri şehir merkezine bırakmak için aracına aldı. Yahya K. yönetimindeki araç Kayseri-Ankara karayoluna çıktığında A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 ile çarpışmıştı. Olayda Yahya K. ile öğretmenler Hasan Kale, Cafer Yıldız hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Trafik Kazası Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:44:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Trafik Kazası Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.