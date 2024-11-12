Kayseri'de tüfekle havaya ateş açanlar yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de tüfekle havaya ateş açanlar yakalandı

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Havaya ateş açan 2 kişi, 58 saatlik inceleme sonrası güvenlik güçlerince yakalandı.

12.11.2024 11:57
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Şehir magandaları kamerada: Tüfekle havaya ateş açanlar yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de tüfekle havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşüren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre iki kişinin tüfekle rastgele havaya ateş ettiği ihbarını alan Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. ekiplerce yapılan 58 saatlik kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin R.G. ile F.C. olduğu belirlendi. Şüphelilerin; polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suç aleti olan tüfek ve 17 adet dolu kartuşla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı kamerada

Öte yandan R.G. ve F.C.'nin tüfekle havaya ateş açtığı görüntüler çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de tüfekle havaya ateş açanlar yakalandı - Son Dakika

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