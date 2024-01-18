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Kayseri'de tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı, şüpheli teslim oldu - Son Dakika
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Kayseri'de tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı, şüpheli teslim oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada şahıs tüfekle vuruldu. Şüpheli, olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı, şüpheli teslim oldu
18.01.2024 - 01:24,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle vurduğu şahsı ağır yaralayan şüpheli, olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu.

İlçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesinden ötürü aralarında husumet bulunan T.K. ile E.B. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., yanındaki tüfekle T.K.'ye ateş açtı. T.K. ağır yaralanırken, şüpheli ise polisi arayıp olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı, şüpheli teslim oldu - Son Dakika


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