Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonları: 39 Kilo Ele Geçirildi

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayında yapılan çalışmalarda; 234 kişi hakkında işlem yapılırken 39 kilo 526 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1-31 Ekim tarihleri arasında 111 operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda 234 şahıs hakkında yasal işlemler yapılırken 58 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda toplam; 39 kilo 526,07 gram narkotik madde, 19 adet ruhsatsız tabanca ve 254 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ