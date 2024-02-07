Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2-7 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde konulu suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı. Toplam 14 olayda 24 şüpheliye işlem yapıldı. 18 kişi uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 6 kişi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Ayrıca yapılan aramalarda 360 gram uyuşturucu madde, 1 tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

07.02.2024 14:35
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2-7 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde konulu suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-7 Şubat tarihinde yapılan çalışmalarda toplam 14 olayda 24 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Şahıslardan 18'ine uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 6 şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca uyuşturucu madde konulu suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak 10 şahıs gerekli işlemlerinden sonra cezaevine teslim edilirken, yapılan aramalarda360 gram uyuşturucu madde 1 tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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