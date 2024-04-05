Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polisi destekli yapılan uygulamada toplam 6 şahsa işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü tarafından Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli uygulama başlatıldı. Uygulamaya 19 ekip, 2 özel harekat unsuru ile 56 personel katıldı.
Yapılan uygulamada 2 şahsa 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 4 şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, aramalarda ise 33,70 gram uyuşturucu madde ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 6 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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