Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve 3 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilere uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

31.05.2024 12:16
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken; yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 3 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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