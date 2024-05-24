Kayseri\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Sanığa Ağır Ceza

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Kayseri'de "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçlamasıyla yargılanan 2 sanığa mahkeme ceza yağdırdı. Mahkeme heyeti sanıklardan birine 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezası verirken diğer sanığa ise 18 yıl hapis ile 90 bin lira adli para cezası verdi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık C.Y. ile K.U. ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı iki sanığın da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan C.Y., uyuşturucu maddeyi satanın kendisi değil diğer sanık K.U. olduğunu ileri sürerek, beraat ve tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti sanık C.Y.'ye "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar sanıklardan K.U. ise aynı suçtan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. - KAYSERİ