Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı. D.A. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

13.07.2024 09:29
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan toplamda 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A., daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Yakalandı - Son Dakika

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