Kayseri'de Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Kayseri\'de Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı
10.06.2026 23:14
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Kayseri'de 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.Y. uyuşturucu ticareti suçundan yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (45) yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.Y. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı - Son Dakika

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