Kayseri'de veterineri şehit edip Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de veterineri şehit edip Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor bulundu

Kayseri'de şehit ettikleri veterinerin aracını gasp edip Ankara'da İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin Kayseri'ye gelirken kullandıkları paramotor toprağa gömülü şekilde bulundu.

30.04.2024 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de veterineri şehit edip Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de şehit ettikleri veterinerin aracını gasp edip Ankara'da İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin Kayseri'ye gelirken kullandıkları paramotor toprağa gömülü şekilde bulundu.

1 Ekim 2023'te Ankara'da TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırı girişiminde 2 teröristten biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirirken, diğeri de polis ekipleri tarafından öldürüldü. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde teröristlerin saldırı girişimin de kullandıkları 38 plakalı aracı ise Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra aracını gasp ettikleri tespit edildi. Veteriner Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği Develi ilçesine bağlı Avlağa Mahallesi'nde yakın bir bölge olan Tomarza-Develi yolunda şüpheli 2 kişinin yol kestiği, durdurmak istedikleri araç kaçınca da araca ateş açtıkları iddia edildi. İddiaya göre ayrıca, aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş'a gittiği, ihbarcı gelmeyince olayın "avcılar olabileceği" değerlendirildiği belirtildi.

Veterinerin şehit edildiği bölgeye yakın bir yerde 2 kişinin işçilerin önünü kesip araçlarına ateş açtığı iddia edildi

Öte yandan; Veteriner Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği Develi ilçesine bağlı Avlağa Mahallesi'nde yakın bir bölge olan Tomarza-Develi yolunda şüpheli 2 kişinin yol kestiği, durdurmak istedikleri araç kaçınca da araca ateş açtıkları iddia edildi. İddiaya göre ayrıca, aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş'a gittiği, ihbarcı gelmeyince olayın "avcılar olabileceği" değerlendirildiği belirtildi.

Teröristlerin kullandıkları paramotor toprağa gömülü halde bulundu

Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Kayseri'ye gelmek için kullandıkları paramotor da veterinerin şehit edildiği Develi ilçesi ile Tomarza ilçesi arasında bulunan Köseler Mahallesi'nde çobanlar tarafından toprağa gömülü halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kayseri, Ankara, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de veterineri şehit edip Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor bulundu - Son Dakika


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 01:01:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de veterineri şehit edip Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement