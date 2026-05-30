Kayseri'de Viyadükten Düşme İhbarı
Kayseri'de Viyadükten Düşme İhbarı

30.05.2026 03:09
Felahiye'de bir kişi viyadükten Kızılırmak'a düştü, ekipler arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir kişinin viyadükten Kızılırmak'a düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirirken bölgede botlarla arama başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından Kızılırmak'ta botla arama çalışmaları başlatıldı. Felahiye Kaymakamı Muhammed Necmettin Öztoprak da bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gece yapılan aramalarda herhangi bir kişiye rastlanmazken, arama çalışmalarının yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kızılırmak, Acil Durum, Felahiye, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

