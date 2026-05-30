Kaymakam Öztoprak: "Arama faaliyetleri 51 personel, 13 dalgıç ve 6 bot ile titizlikle devam etmektedir"

Bayramın ikinci günü ilçede bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düşen H.G.'yi (29) arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Felahiye Kaymakamı M. Necmettin Öztoprak; "29 Mayıs günü saat 21.20 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Felahiye İlçesi ile Kocasinan İlçesi arasında bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nden bir erkek şahsın suya atladığı yönünde ihbar ulaşmıştır. İhbarın alınmasının ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatılmış olup çalışmalar; Kayseri AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Su Üstü Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Asayiş ekipleri, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği, UMKE ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla yürütülmektedir. Arama faaliyetlerine toplam 51 personel, 13 dalgıç ve 6 bot ile iştirak edilmekte olup, çalışmalar ilgili kurumların koordinasyonunda titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ