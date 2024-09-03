Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Yangın: 3 İş Yeri Küle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Yangın: 3 İş Yeri Küle Döndü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Anbar Mahallesi'nde bulunan bir binada çıkan yangında 3 iş yeri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

03.09.2024 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yangın paniği: 3 iş yeri küle döndü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında aynı bina içerisindeki 3 iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 45. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 iş yerinin bulunduğu binada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler iş yerlerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınırken, bahçe mobilyaları, çelik kapı ve mobilya ayakları üreten iş yerleri de kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın dron ile görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Melikgazi, 3-sayfa, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Yaşam, Polis, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Yangın: 3 İş Yeri Küle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Bakan Tunç’tan ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ Tartışmasına Yanıt Bakan Tunç'tan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' Tartışmasına Yanıt
21:59 Yeniden Refah Partisi’nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı
21:48 CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde İstiklal Marşı skandalı Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
21:44 Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül’de Açıklanacak Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
11:12 Avusturya’da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi Avusturya'da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:50 Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı Kadına yaptıkları muamele tepki çekti Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
10:47 Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: DolarTL 34,04 Seviyelerinde Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: Dolar/TL 34,04 Seviyelerinde
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2024 01:21:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Yangın: 3 İş Yeri Küle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement