Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Yangın: 3 İş Yeri Küle Döndü

3.Sayfa

Kayseri'de yangın paniği: 3 iş yeri küle döndü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında aynı bina içerisindeki 3 iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 45. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 iş yerinin bulunduğu binada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler iş yerlerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınırken, bahçe mobilyaları, çelik kapı ve mobilya ayakları üreten iş yerleri de kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın dron ile görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.