Kayseri\'de yapılan şok uygulamada 9 şahıs yakalandı

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Turan Bulut

KAYSERİ(HA)- Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada aranması bulunan 9 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olduğu yerlerde şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ