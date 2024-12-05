Kayseri\'de Yasa Dışı Av Ceza

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Kayseri'de yasa dışı av yapan 3 kişiye ceza yazıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı. Bünyan ve Develi ilçelerinde av yaptıkları belirlenen şahısların av esnasında vurmuş oldukları 1 adet keklik ve 1 adet tavşana da el konulurken, şahıslar hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.

Yaban hastalıkları uygulama eğitimi

Öte yandan; Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde görevli Veteriner Hekim Özlem Bozkurt tarafından öğrencilere yaban hastalıkları uygulama eğitimi verdi.

Eğitim kapsamında, yaban hayatında karşılaşılan hastalıklar, teşhis ve tedavi yöntemleri ve koruma, korunma stratejileri ele alındı. - KAYSERİ