Kayseri\'de Yasadışı Eylemlere Katılan 31 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de yasadışı eylemlere katılan ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 4 günde yapılan çalışmalarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 5 farklı suçtan kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması üzerine Kayseri'de gün içerisinde yasadışı eylemler ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; aralarında 'cinsel istismar', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan kayıtları bulunan 31 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. '2911 sayılı kanuna muhalefet', 'kamu malına zarar verme' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından işlem yapılan şahıslardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, olaylara müdahale ederken yaralanan bir polis memuru da hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Sokaklarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ