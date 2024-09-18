Kayseri'de Yatak Keçesi Fabrikasında Yangın 17 Saatte Söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de Yatak Keçesi Fabrikasında Yangın 17 Saatte Söndürüldü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir yatak keçesi fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 17 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak incelemeyle belirlenecek.

18.09.2024 10:01  Güncelleme: 10:10
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Yatak keçesi üreten fabrikadaki yangın 17 saatte söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'de yatak keçesi üreten bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 17 saatlik çalışması söndürüldü.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde bulunan Felteks isimli yatak keçesi üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan yolları trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Yangını söndürmek için fabrikaya sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 araç ve 52 personel, Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü'nden 11 araç 41 personel olmak üzere toplamda 24 araç ve 93 itfaiye eri yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttü.

17 saatte tamamen söndürüldü

Fabrikanın küle döndüğü yangın, ekiplerin 17 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Kayseri\'de Yatak Keçesi Fabrikasında Yangın 17 Saatte Söndürüldü
Kaynak: İHA

Melikgazi, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Kayseri, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Yatak Keçesi Fabrikasında Yangın 17 Saatte Söndürüldü - Son Dakika

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