Kayseri\'de \'Yılanlar Grubu\' Davası Başladı

Kayseri'de iddiaya göre liderliğini B.Ş., yöneticiliğini de F.İ.'nin yaptığı belirtilen ve Yılanlar Grubu olarak adlandırılan suç örgütü davasında 23 sanık hakim karşısına çıktı.

Kamuoyunda 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen ve liderliğini B.Ş., yöneticiliğini ise F.İ.'nin yaptığı iddia edilen 13'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan yargılamada ilk olarak sanıklar dinlendi.

"Birilerinin suçunu üstüme yıkmak istiyorlar"

Suç örgütü lideri olduğunu öne sürülen Ş.B. yaptığı savunmada "M.K. olayını kabul ediyorum ama diğer suçlamaları kabul etmiyorum. Ben M.K.'nın yaralanması olayında vardım. Orada da beni cinayet büro ekipleri aldı. Sonra KOM'a götürdüler. Birilerinin yaptıklarını üstüme yıkmak istiyorlar. Ben 2017'den beridir İncesu'da otururum. M.K. olayına kadar karakolun önünden geçmedim. F.İ. ile A.K., M.K. hakkında bir istismar olayından bahsettiler. M.K. önce suçlamayı reddetti. Daha sonra mağdur ile aralarındaki mesajları gördük. 'Alkollüydüm' dedi ve küfür etti. Araçta silah vardı, 1 el ateş ettim. Tek olayım odur. Kimseden para istemedim. Diğer sanıkları da adreslerini de bilmem" dedi.

Örgütün yöneticisi olduğunu öne sürülen ve sanıkların önemli bir bölümü ile akraba olan F.İ. ise savunmasında, "Benim kimseye emir verici bir söylemim olmadı. Kimseden de emir almadım. Ben ömrümde bu zamana kadar 2 kişiden emir aldım. Biri babam biri de vatani görevimi yaparken komutanlarımdır. Ben yaptığım emirleri söyledim ama diğerlerini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlk günü sanıkların dinlendiği duruşmada yarın da şikayetçilerin dinlenmesi bekleniyor. Davada toplam 28 şikayetçi bulunuyor.

Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerkilaya 'Mahzen-9' operasyonları kapsamında 12 Mart 2024 tarihinde Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı işlerle uğraşan şahıslara operasyon yapıldığını duyurmuştu. Söz konusu operasyon kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12 Mart 2024 tarihinde 29 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 23 kişi yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirilmişti. - KAYSERİ