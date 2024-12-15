Kayseri\'de Yüzüğü Sıkışan Vatandaşa İtfaiye Müdahalesi

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Kayseri'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, parmağındaki yüzük sıkışan vatandaş, kangren olma tehlikesi yaşayınca Kayseri Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan vatandaşın parmağındaki yüzük çıkarılamayınca durum Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirildi. Acil servise gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. - KAYSERİ