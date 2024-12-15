Kayseri'de Yüzüğü Sıkışan Vatandaşa İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika
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Kayseri'de Yüzüğü Sıkışan Vatandaşa İtfaiye Müdahalesi

Kayseri\'de Yüzüğü Sıkışan Vatandaşa İtfaiye Müdahalesi

Kayseri'de bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Vatandaş, kangren riski nedeniyle hastaneye başvurdu.

15.12.2024 23:23  Güncelleme: 23:26
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Kayseri'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, parmağındaki yüzük sıkışan vatandaş, kangren olma tehlikesi yaşayınca Kayseri Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan vatandaşın parmağındaki yüzük çıkarılamayınca durum Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirildi. Acil servise gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Yüzüğü Sıkışan Vatandaşa İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika

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