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Kayseri'deki operasyonda lav silahı ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda lav silahı ve el bombası olmak üzere 455 adet suç unsuru ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 adet 'lav silahı' olarak tabir edilen antitank silahı, 1 adet el bombası, 8 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tüfek, 69 adet farklı çap ve marka fişek, 231 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 12 adet çeşitli dönemlere ait kılıç, 43 adet mızrak ve ok ucu, 2 adet taş sütun, 1 adet İslami Döneme ait miğfer takımı, 76 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ve 5 adet el telsizi olmak üzere toplamda 455 adet suç unsuru ve tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Ekipler konu ile alakalı 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.