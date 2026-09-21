Kayseri Develi'de freni patlayan minibüsün sürüklediği taksideki şoför yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Develi'de freni patlayan minibüsün sürüklediği taksideki şoför yaralandı

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Kayseri Develi\'de freni patlayan minibüsün sürüklediği taksideki şoför yaralandı
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Kayseri Develi'de yokuş aşağı inerken freni patlayan minibüs, ticari taksiyi sürükleyip elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan taksi şoförü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlatan minibüs, çarptığı taksiyi önüne alarak sürükledi. Hızını alamayan minibüs daha sonra elektrik direğine çarparken, kazada taksi şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekir Caddesi üzerinde yokuş aşağı inerken freni patlatan minibüs, Y.Y. yönetimindeki ticari taksiyi önüne alarak sürükledi. Hızını alamayan minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan taksi şoförü Y.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından minibüs ve ticari taksi yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, minibüsün ticari taksiyi önüne kattığı görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
GüvenlikOtomobil3. SayfaKayseriDeveliGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Develi'de freni patlayan minibüsün sürüklediği taksideki şoför yaralandı - Son Dakika
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