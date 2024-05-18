Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul ve Çevrelerinde Denetlemelerini Sürdürüyor

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri; okul ve çevrelerinde denetlemelerini aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince okul ve çevrelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde; bin 214 şahıs ve 24 araç sorgulandı, 117 park ve 137 işyeri denetlendi. Ekiplerce 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilerek adli işlem başlatıldı, 2 şahsa '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı, şahısların üzerinde 1 adet muşta ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca 1 kişiye 'Ehliyetsiz araç kullanmaktan' cezai işlem uygulanırken 2 kişiye de 'okulla alakası olmayan şahıs' suçundan gerekli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; okul çevrelerindeki kontrollerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ