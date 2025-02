Kayseri İtfaiyesi, Havalandırma Boşluğuna Düşen Güvercini Kurtardı

3.Sayfa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; bina havalandırma boşluğuna düşen bir güvercini kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, her an her durumda tüm canlılara yardım elini uzatarak hizmetlerini sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda sürekli olarak güçlendirilen İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile her canlının yanında yer almaya devam ediyor. Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde Ramazan Çavdar isimli vatandaşın ihbarı üzerine, bina havalandırma boşluğuna düşen bir güvercin için harekete geçildi. Binanın havalandırma boşluğu içerisinde mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin dikkatli ve titiz çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan güvercin, ekipler tarafından özgürlüğüne kavuşturularak, Ramazan Çavdar isimli vatandaşa teslim edildi. - KAYSERİ