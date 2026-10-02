Kayseri Kocasinan\'da ani sağa dönen otomobil kazaya neden oldu, anı kameraya yansıdı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sol şeritte seyreden otomobilin aniden yavaşlayarak sağa dönmeye çalışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 3 şeritli yolun sol şeridinden ilerleyen M.G.K. idaresindeki 06 BU 8724 plakalı otomobil, aniden sağa dönmek için manevra yaptı. Otomobil bu sırada sağ şeritten ilerleyen B.A. idaresindeki 38 APV 083 plakalı otomobile çarptı. Göz göre göre gelen kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, polis ekipleri inceleme yaptı.

Öte yandan, sol şeritten ilerleyen otomobilin aniden dönmek isterken kazaya sebebiyet verdiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.