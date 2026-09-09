Kayseri Kocasinan'da çıkan ot yangınında 6 dönüm alan kül oldu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş arazide çıkan ot yangınında yaklaşık 6 dönüm alan kül oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen ot yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaziosman Paşa Mahallesi Ray Caddesi üzerinde bulunan boş arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler alana yayılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.
Meydana gelen yangında yaklaşık 6 dönümlük alan küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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